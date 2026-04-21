Tournée politique à Thiès - Barthélémy Dias raille le régime en place : "Ils s'opposent à eux-mêmes et ils le font très bien!"

Dans le cadre de sa tournée politique à l'intérieur du pays, le leader du mouvement " Sénégal Bi Ñu Bokk", Barthélémy Dias a rendu visite ce mardi à Thiès au président de l'Union pour une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly.

Lors de son intervention devant les médias, à la suite de son tête-à-tête avec ce dernier, M. Dias a fait part des difficultés auxquelles les sénégalais font actuellement face. "Partout où nous passons, toutes couches confondues, tous âges confondus, c'est le désespoir, c'est la désillusion pour ne pas dire c'est la déception, voire dans certains cas, la trahison. Vous dire que ceux qui sont actuellement au pouvoir, ce n’est qu'une question de temps, nous restons convaincus qu'à la prochaine élection, ces gens vont quitter le pouvoir [...]"

Barthélémy Dias croit aussi fermement que l'opposition n'a même pas besoin de s'opposer au régime en place. "Nous opposer à ces gens serait une perte de temps, mais je pense plutôt que nous devons travailler à nous organiser, à être une alternative crédible, une alternative fiable, viable et durable pour toutes les générations[...]. Nous avons un peu moins de 36 mois pour nous organiser, nous organiser à être une alternative crédible. Ils s'opposent à eux-mêmes et ils le font très bien...", a-t-il rétorqué.

Poursuivant, Monsieur Dias a ajouté : "Je vous dis dans les jours à venir, les semaines à venir, pour ne dire les mois à venir, vous allez voir ce qui va se passer à la tête de ce pays, parce que ces gens là ont exploité des mécanismes qui n'ont rien à voir et qui n'ont à faire dans une République qui se respecte. Et aujourd'hui je reste convaincu que ces mêmes stratégies qu'ils ont utilisées se retourneront contre eux...", a-t-il conclu.