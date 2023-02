Tournée économique du PR à Sédhiou : folle ambiance à son accueil à Marsassoum accompagne l'inauguration du pont...

Le président de la République Macky Sall a été accueilli par une folle ambiance à Marsassoum pour l'inauguration du pont, ce mardi 28 février deuxième jour de sa tournée économique dans la région de Sédhiou. En ce sens, la ville du professeur Assane Seck a refusé du monde ce jour pour accueillir son président. Femmes hommes et enfants parés aux couleurs de l'APR et des différents leaders de la localité sillonnent les voies menant au pont. Chacun use de son moyen pour faire du bruit entremêlés au sono des animations et de rythmes traditionnels marquant l'identité du terroir. C'est dans cette ambiance que Macky Sall a inauguré le pont Famara Ibrahima Sagna.



Les femmes scandent le nom de Macky en disant " troisième mandat, troisième mandat..."



Il faut rappeler qu'avant la construction du pont les populations du Diassing avaient d'énormes à rallier la capitale et le reste du pays. De même que les produits agricoles et forestiers pourrissaient pour faute de route praticables. Et avec l'inauguration de ce pont c'est tout une région qui est désenclavée. Toutes les personnes rencontrées expriment leur satisfaction vis à vis du président Macky Sall. Cependant, elles n'ont pas manqué de rappeler certaines doléances comme les financements des femmes, l'emploi des jeunes entre autres.

Madou Diallo