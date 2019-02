Tournée économique dans le département de Dakar : Madame Ndeye Saly DIENG, Ministre de Femme, de la Famille et du Genre renforce le financement des calebasses de l’émergence

Dans le cadre du renforcement des calebasses de l’émergence dans le département de Dakar, Madame Ndeye Saly Diop DIENG, Ministre de la Femme, de la famille et du Genre, a effectué une tournée économique dans les communes de Kastor-Derklé , de Camberène , de la Patte-D’oie , de la Biscuiterie , de Fann-Point- E , de Sacré-Cœur , d’ Ouakam , et de Gueul-Tapée-Fass-Colobane du 31 janvier au 08 février 2019.

Une tournée en réponse aux préoccupations des femmes relatives au renforcement de leurs capacités économiques et managériales, soulevées lors des concertations avec leurs comités consultatifs respectifs durant la première tournée économique de la région, en janvier 2018.

Ces rencontres riches en échanges entre les femmes réunies autour des calebasses de l’émergence, ont été l’occasion pour Madame Ndeye Saly Diop DIENG de renforcer la sensibilisation sur les opportunités de formation, de financement que le Président Macky SALL a mis à leur disposition à travers son département en vue de faciliter et d’encourager leur pleine participation au développement économique et social du pays.

Partout, Les femmes ont exprimé à leur ministre de tutelle leur totale adhésion à la politique d' autonomisation en leur faveur. Elles ont aussi renouvelé leur engagement au Président Macky SALL pour les politiques publiques qu’ il leur a destiné avant de recevoir de Madame le Ministre des financements.