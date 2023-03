Tournée économique à Sédhiou : Macky Sall a visité l’hôpital Amadou Tidiane Bâ de niveau 2 et ses différents services…

Implanté dans la commune de Bambali, l’hôpital régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou a été inauguré ce mercredi par le président de la République dans le cadre de sa tournée économique. Lancé sur instruction du chef de l’État par le ministère de la Santé et de l'Action Sociale et sous la supervision de la Direction des Infrastructures des Équipements et de la Maintenance, ce projet a vu le jour après ceux de Touba, Kaffrine, Kédougou, dans le cadre du Plan Sénégal émergent, référentiel de développement du pays.



L’hôpital est bâti sur superficie de 7 ha pour plus de 20 milliards de francs CFA. La surface bâtie est de 15.000 m2. Il est composé de 150 lits d'hospitalisation et 5 blocs chirurgicaux.



Services et spécialités médicales en cardiologie, Ophtalmologie, pédiatrie, un service de néonatalogie, ORL, Odontologie, Gynécologie et Obstétrique y auront cours. On peut également noter l’imagerie médicale, la médecine interne, la chirurgie, l’orthopédie, des laboratoires, des services techniques, d'accueil et d'urgences.

Dès son arrivée à l’hôpital, le président de la République a pris quelques minutes pour visiter les différents services de cet hôpital de niveau 2 avant de se diriger vers la cérémonie où il s’est adressé au public de Sédhiou.