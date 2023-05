Tournée des femmes de Benno: À Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune demande au Président Macky de les soutenir pour le second quinquennat...

Les femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle ont entamé une tournée ce 6 mai 2023 à Fatick et à Kaolack. Arrivées à Kaolack avec une forte délégation, les femmes leaders de Benno à sa tête le Dr Cheikh Kanté ont été accueillies par une foule de militants de la mouvance présidentielle pour soutenir la candidature du Président Macky Sall en février 2024. Ainsi, comme à Fatick, les femmes de Benno ont remis à Ahmed Youssouf Bengelloune le président du conseil départemental de kaolack la résolution pour la recevabilité de la candidature du Président Macky Sall.



À cet effet, accueillant à bras ouvert cette résolution, Ahmed Youssouf Bengelloune soutient vivement « le second quinquennat » du président Macky Sall. Depuis 2009, vous nous aviez demandé de vous soutenir, mais aujourd’hui, c’est nous qui avons besoin de vous, venez nous soutenir, nous l’assumons, c’est nous qui avons dit que c’’est notre candidat pour la présidentielle de 2024, alors venez monsieur le président nous soutenir ».