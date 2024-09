Tombé du Milan au Wydad AC, Mbaye Niang explique son choix : « Je suis africain… »

L'attaquant sénégalais Mbaye Niang, âgé de 29 ans et récemment recruté par le Wydad AC au Maroc, s’est montre enthousiaste à l'idée de jouer en Afrique. L'ancien attaquant du Milan AC et de Rennes considère cette opportunité comme un tremplin pour relancer sa carrière et peut-être retrouver sa place en sélection avec les Lions de la Teranga. « Venir au Maroc, c’est comme aller au Sénégal ! » a-t-il déclaré dans une interview accordée à Canal+, lors de l’émission Talents d’Afrique.

« Lorsque cette offre m’a été faite, j’ai tout de suite pensé à mon amour pour les défis. C’est mon continent, je suis africain, alors pourquoi ne pas tenter cette expérience ? J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai pris le temps de réfléchir pour faire le bon choix, et aujourd'hui, je suis ravi de rejoindre le Wydad », a-t-il ajouté.

D’après lui, ceci est un sportif mûrement réfléchi : « Je ne suis pas ici juste pour une saison, je souhaite vraiment m'intégrer dans le projet ambitieux du club. La nouvelle direction a prouvé son engagement à investir dans l'avenir. C'est une institution emblématique en Afrique, avec un palmarès impressionnant et un public incroyable. »

Enfin, Mbaye Niang qui compte 23 sélections et 4 buts avec l’équipe nationale du Sénégal, a conclu en affirmant qu'il mettra tout en œuvre pour retrouver la tanière.