Togo: Le Dr Cheikh Kanté chez le PR Faure Gnassingbé pour présenter les condoléances du chef de l’Etat, Macky Sall

Le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, après le Mali, s’est rendu au Togo pour rencontrer le Président Faure Gnassingbé. Ce dernier, frappé par le décès de sa sœur Yvonne Gnassingbé en février dernier, a reçu le Dr Cheikh Kanté qui transmet les condoléances du chef de l'Etat, Macky Sall. Le ministre Cheikh Kanté a aussi signifié au Président Faure Gnassingbé, la satisfaction du Président Macky Sall sur les performances économiques et sociales depuis qu’il est à la tête du Togo. Au cours de cet entretien avec le président togolais, le Dr Cheikh Kanté a rappelé l’admiration du Président Macky Sall quant aux qualités diplomatiques cachées du Président Faure et réitéré son engagement à maintenir les liens fraternels entre le Sénégal et le Togo.