Tivaouane / Ouverture des importations de pommes de terre : "Le marché sera suffisamment approvionné" (Makhtar Lakh, Sg ministère commerce)

Venu représenter à Tivaouane dans le cadre du Maouloud, le ministre de l'industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, le secrétaire secrétaire dudit ministère, Makhtar Lakh, s'est prononcé sur la situation du marché. "Nous étions venus aujourd'hui à Tivaouane au nom de monsieur le ministre de l'industrie et du commerce, le Dr Serigne Guèye Diop, qui avait même pris la décison de venir à Tivaouane aujourd"hui, mais en cours de route, on a eu une urgence avec la présentation des condoléances du chef de l’État à Mbour. Raison pour laquelle, il nous a demandé avec toutes les équipes[...] de venir faire la situation du marché et de prendre les décisions idoines éventuellement si nous rencontrons des difficultés. Globalement, le marché est suffisamment bien approvionné. S'il s'agit du riz, de l'huile et du sucre, les visites qu'on a effectuées montrent à suffisance que le marché est suffisamment apprivionné. Les stocks sont suffisants et une tendance baissière, je pense que les prix pratiqués actuellement sur le marché sont inférieurs aux prix qui ont été fixés. On note sur le riz une baisse de 15 fcfa au détail et une baisse presque aussi importante sur l'huile et également sur le sucre. Et c'est des baisses qui ont été constatées à toutes les stades de commerce", a-t-il informé.

L'oignon et la pomme de terre, au cœur des préoccupations

"Les difficultés qu'on a pu peut-être constater, c'est un peu sur l'oignon et la pomme de terre. La pomme de terre, peut être un peu plus parce que le produit se fait un peu rare, mais de ce point de vue, je pense que le ministère a pris la décision depuis quelques jours d'ouvrir les importations de pommes de terre. Donc, incessamment le marché sera suffisamment approvionné en pomme de terre", a-t-il fait remaquer.

" Concernant l'oignon, nous avons constaté quand même la présence de l'oigon local sur le marché ici à Tivaoaune peut-être pas en quantité suffisante et peut-être une problématique sur la qualité[...]. C'est la raison pour laquelle, nous allons certainement, en rapport avec les autorités, mettre en place un stock régulateur maîtrisé pour arriver à un correct approvionnement du marché...Les quantités qui seront autorisées permettront juste d'assurer l'approvionnement du marché, mais particulièrement dans les foyers religieux...Dès aujourd'hui, les dispositions seront prises...", a-t-il insisté.