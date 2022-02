Tivaouane/92 ème édition ziarra générale : Toutes les communautés religieuses du Sénégal invitées par le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour

Les fidèles musulmans de la communauté tidiane vont célèbrer cette année la 92 ème édition de la ziarra générale annuelle après deux ans d'attente à cause de la Covid19. Pour la réussite totale de l'événement, un point de presse a été tenu par la cellule de la zawiya Tidianyya en charge de la communication.

L'occasion a été saisie par le porte-parole du jour, Serigne Moustapha Sy Al Amine pour rappeler aux fidèles qui vont rallier la sainte ville de Maodo de respecter les mesures barrières. Selon lui, le Khalife des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour invite toutes les communautés religieuses du Sénégal sans appartenance aucune à venir assister à ce grand événement de prière et de communion.

Pour rappel, la ziarra générale qui est un des évènements phares de la hadra d'El hadj Malick Sy, a été initiée par Serigne Babacar Sy, le premier khalife de Maodo. Elle permet également de perpétuer à travers les âges le renouvellement du pacte entre Maodo et les disciples par ses successeurs.