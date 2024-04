Thiès / Suspension provisoire de l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers : "Il faut auditer les procédures d'attribution..." (Charles Ciss).

La décision du président de la République de suspendre provisoirement l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones dont Mbour 4 et le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès, a eu un écho favorable dans le pays.

À Thiès, plusieurs responsables ont salué cette décision à l'instar de l'administrateur civil, responsable de la coalition " Diomaye Président et membre de la conférence des leaders, Charles Émile Abdou Ciss.

"Nous réjouir de ces mesures qui ont été prises par le président de la République. Ceux sont des mesures qui entrent dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et qui sont contenues dans le programme Diomaye Président", a-t-il réagi. Avant de poursuivre : "Aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux fonciers dans ce pays, beaucoup de polémiques foncières et cela souvent est lié à l'absence de prise en charge dès le départ des préoccupations des populations... Les conditions souvent de ces découpages ne sont pas très claires pour les populations qui ne sont pas aussi très imprégnées... et finalement cela finit dans les polémiques".

Et selon l'ancien directeur de la solde, il faut un état des lieux. "C'est important de suspendre parce que la paix sociale peut être menacée, mais il faut aussi aller au fond c'est-à-dire, il faut auditer les procédures d'attribution. Comment cette attribution a été faite? Dans quelle condition? Qui l'a fait ? Qui en sont les acteurs et quelles sont les tâches qui ont été réalisées ? Est-ce que réellement il s'agit de l'assiette foncière qui est évoquée, est-ce que c'est de cette assiette foncière dont on a besoin ? C'est le cas du port de Ndayane, c'est le cas de l'aéroport Blaise Diagne, c'est le cas de la nouvelle ville de Thiès, Mbour 4 aussi et plein d'autres projets."