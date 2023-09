Tivaouane 2023 : Quand la famille du Talibé Cheikh Ousseynou célèbre la naissance du Prophète (PSL)

En ces moments de communion et de dévotion, plusieurs fidèles rallient la cité de Maodo pour célébrer le Mawlid. Un tour chez un grand Talibé, Cheikh Ousseynou Nago Seck a permis de découvrir l'engagement de ce dernier auprès de ses parents et frères. Pendant cette période, les pèlerins sont traités comme des rois chez les Seck comme partout ailleurs dans la cité religieuse. Les témoignages de sa mère et de son frère sont unanimes. Ousseynou Nago Seck ne ménage aucun effort pour soutenir sa famille. Laquelle n'a pas manqué de prier pour son fils et pour tous les fidèles venus en masse célébrer l'anniversaire de la naissance du Prophète (PSL) dans la sainte ville de Maodo...