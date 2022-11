Tirage jeu-concours Seter : Hamidou Diallo rafle le package et bénéficie d’un séjour au Qatar.

Après 10 ans de service, la société SETER toujours au service de ses usagers. La société, en collaboration avec l’Apix avait lancé un grand un jeu-concours intitulé "QUIZ TER CDM - En route vers le QATAR".



Aujourd’hui l’ensemble des responsables de l’entreprise ont tenu à honorer l’heureux gagnant, Hamidou Dieng, usager et un des fidèles clients de la compagnie. Selon le directeur général de la société, M Patrick Tranzer, la Seter a noté un fort taux de participation à ce jeu. Les 10 critères d’exigence avaient bien été remplis par le gagnant, dont celui passeport en cours de validité, être un adepte du football, trouver les réponses aux bonnes questions… Ainsi pour lui, Hamidou est le candidat idéal. Lequel, ravi et surpris de cet honneur, va séjourner au Qatar muni d'un billet d'avion Aller et Retour, d’un hébergement tous frais payés, de trois billets pour les matches du Sénégal au premier tour au Qatar afin d'assister à la Coupe du Monde 2022...