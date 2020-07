Tirage Ligue des Champions : Tout ce qu'il faut savoir sur les chocs des 8 èmes à la grande finale...

Après plusieurs mois de pause forcée, la Ligue des Champions sera de retour dès le mois d'août comme prévu. Pour ce faire, le tirage au sort des 1/4 de finale a été effectué ce vendredi 10 juillet à Nyon (Suisse.) Covid-19 oblige, il n'y a eu aucun dirigeant de club présent pour ce tirage. Ils ont quand-même suivi le tirage en ligne en vidéo au siège de l'UEFA.



Il a été particulièrement clément pour le PSG, qui affrontera l'Atalanta Bergame. En cas de qualification, les Parisiens seront opposés en demi-finale à Leipzig ou à l'Atlético Madrid. De son côté, l'Olympique lyonnais, qui doit déjà se débarrasser de la Juventus Turin en 8e de finale retour, sera opposé, en cas de qualification, au Real Madrid ou à Manchester City, puis à Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich lors d'une éventuelle demi-finale. Le programme :





Demi-finales : le vainqueur de Juventus/Lyon - Real Madrid/Manchester City affrontera le vainqueur de Napoli/Barcelone - Chelsea/Bayern Munich ; le vainqueur de Leipzig-Atlético Madrid affrontera le vainqueur d'Atalanta Bergame - PSG



Pour rappel, il manque encore 4 qualifiés pour les 1/4 de finale. Quatre affiches retour des huitièmes de finale restent à jouer : Juventus - OL (0-1), Manchester City - Real Madrid (2-1), FC Barcelone. Toutes ces rencontres devront se disputer entre le 7 et le 8 août, à Lisbonne (Portugal), la ville choisie pour accueillir ce "Final 8".



Les 1/4 de finale se disputeront les mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août. Alors que les demi-finales ont été programmées pour le mardi 18 et mercredi 19 août, la finale aura lieu le dimanche 23 août à Lisbonne.