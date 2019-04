Tirage Coupe d’Afrique des Nations : le Sénégal dans le Groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie

Le Sénégal sera dans le groupe C pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Le Sénégal hérite de l’Algérie avec qui les Lions avaient déjà partagé le groupe lors de la CAN 2017 au Gabon . Le reste du tirage semble plus abordable puisque les Lions rencontreront le Kenya et la Tanzanie.