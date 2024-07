Thionk-Essyl (Bignona): Après avoir tué son « ami intime », I. Sambou menace de se suicider

Une bataille entre deux amis intimes qui habitent dans le même quartier (Niaghana), dans la commune de Thionk-Essyl (département de Bignona), a viré au drame. Ce sont deux amis intimes qui participaient à une réunion intergénérationnelle dans le quartier de Niaghana, à Thionk-Essyl, ont eu un désaccord au cours de la rencontre.







A la fin de la réunion qui s'est terminée tard dans la nuit de dimanche à lundi passée, les deux compères qui n'étaient pas d'accord sur leurs dires, se sont retrouvés dehors pour poursuivre les échanges houleux. Il s’en est suivi d’une vive bagarre entre les deux amis intimes. « Malang Sonko Niassy », projeté à terre par son ami Ibou Sambou a vu sa tête s’écraser violemment sur une grosse pierre. Il a rendu l’âme sur le coup, confie une source à Libération.







Arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Thionk-Essyl, Ibou Sambou est sous le choc. «Je vais me suicider si toutefois mon ami et frère Malang est décédé», a confié Ibou Sam-bou à un de ses proches. Le présumé meurtrier qui est placé sous haute surveillance dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Thionk-Essyl sera deféré ce mardi.