Thiès : Vers un bilan d'étape de la pétition un million de signatures pour "Siggi ak Macky "

Après avoir lancé la pétition un million de signatures de "Siggi ak Macky", Abdoulaye Dièye, président du mouvement "Siggi Jotna" et membre de la Coalition BBY compte faire un bilan d'étape de cette initiative visant à soutenir la candidature du Président Macky Sall en 2024. "J'avais lancé une pétition pour une éventuelle candidature du Président Sall avec 1 million de signatures. Bientôt nous allons atteindre ce chiffre. Dans les prochains jours nous allons organiser un point de presse pour faire la situation", a-t-il déclaré.



C'était en marge de la première édition du grand prix de l'AIBD. Interpellé sur le dialogue, le Dg de l'AIBD a invité "les forces vives de la nation, les hommes politiques et les leaders d'opinion de répondre massivement à l'appel au dialogue initié par le Chef de l'État pour la paix et la stabilité du pays". Il ajoute : " Le Président, Macky Sall est un homme de paix, de dialogue mais également de consensus. Les Sénégalais l'ont élu avec 58% des suffrages. En tant que Chef de l'État, lui seul a la responsabilité de regrouper tout le monde autour d'une table quelle que soit son appartenance politique".



Selon lui, les réalisations du président de la République sont une réponse concrète face à sa volonté de développer le Sénégal. "Tous les projets qu'il a entamé, c'est pour développer le pays. Il prône pour un Sénégal émergent. Donc s'il tend la main à tout un chacun, ce qu'on doit faire c'est de lui répondre. Me concernant, tous ceux qui me connaissent savent nettement que je suis toujours au service du Président Macky Sall", a-t-il tenu à faire entendre.