Thiès : Un homme tente de s'immoler par le feu

Les habitants de la rue Sans Soleil à Thiès sont plongés dans l'émoi et la consternation. Cet après-midi, aux alentours de 17 heures, un homme a tenté de s'immoler par le feu. Selon des témoins, la victime s'est enfermée dans sa salle de bain et, après s'être aspergée d'essence, a mis le feu à son corps. Heureusement, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes et de sauver la victime d'une mort tragique.



D'après certaines sources, l'homme aurait reçu une demande de divorce de la part de sa femme, qui lui aurait également remis une convocation du tribunal. Cependant, une enquête sera nécessaire pour déterminer les causes exactes de ce geste désespéré.



Aux dernières nouvelles, la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital pour y recevoir les premiers soins.