Thiès : Un détraqué sexuel qui menaçait près d'une quarantaine de femmes cadres mis aux arrêts et déféré devant le parquet

Après plusieurs investigations, le présumé coupable, un détraqué sexuel répondant au nom de M. S. Niasse a finalement été interpellé par les éléments de la section de recherches de la gendarmerie de Thiès. Selon notre source, ce dernier qui détenait des éléments pornographiques de ces cibles qui sont des femmes cadres résidant entre Thiès, Mbour et Dakar menaçait celles-ci aux fins de coucher avec elles. Ces victimes estimées entre 30 ou 40 personnes recevaient des injures de ce dernier. Malheureusement pour lui, il sera démasqué et mis aux arrêts par les pandores de la cité du rail. M.S. Niasse est poursuivi pour collecte illicite de données à caractère pornographique, attentat à la pudeur et chantage. Il a été déféré devant devant le procureur du TGI de Thiès. Nous y reviendrons.