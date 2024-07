Thiès/ Tracasseries policières: Les conducteurs de Jakarta expriment leur ras-le-bol

Les conducteurs de Jakarta de la cité du rail ont investi aujourd'hui les grandes artères pour exprimer leur colère. Ces acteurs du transport ont paralysé momentanément certains axes routiers pour déplorer les tracasseries policières.



" Les policiers nous exigent 2 casques dont l'un est destiné aux passagers. Nous savons tous que cela n'est pas possible car non seulement ce n'est pas hygiénique et en plus nos clients n'accepteront pas de porter toujours le même casque", a lancé un conducteur à bord de sa moto.



" Les policiers nous empêchent de travailler correctement. À chaque fois qu'ils nous arrêtent, ils nous exigent les deux casques et en plus ils immobilisent nos motos en nous imposant le paiement de 6.000 Fcfa en guise de contravention", explique un autre jakartaman. " Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions et exigeons des solutions très urgentes", ajoute-t-il.