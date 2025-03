Thiès- Solidarité ramadan: La Présidente de la Fondation Cheikh Yérim Ndoumbane offre une centaine de kits alimentaires aux femmes

À l'occasion de la fête du 8 mars 2025 coïncidant avec le ramadan, la Présidente de la Fondation Cheikh Yérim Ndoumbane, Sokhna Diarra Diouf, a remis un appui conséquent aux femmes de Thiès. En effet, une centaine de kits alimentaires ont été distribués aux femmes dans le but de soulager les foyers par rapport à leurs charges journalières.

L'associée Juridique et fiscale au niveau régional, arbitre civile et commerciale au Canada, en l'occurence Sokhna Diarra Diouf, qui a personnellement procédé à la distribution des kits aux femmes, a reçu le satisfecit de ces bénéficiaires. Son geste de très haute facture est vivement salué et apprécié par les populations notamment le guide religieux, Cheikh Ahmed Saloum Dieng qui a pris part à cette cérémonie.

Les femmes ont également rappelé les bonnes actions de la petite fille de Mame Cheikh Yérim Ndoumbane Seck dans d'autres domaines tels l'éducation, la santé, la religion, entre autres. Elle a procédé, avec ses partenaires, à la construction de la grande mosquée Cheikh Yérim Ndoumbane Seck au quartier Diamaguène de Tivaouane, d'une morgue, d'un forage, d'une bibliothèque etc...