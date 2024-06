Thiès/ Sargal Boubacar Ly: Les femmes du groupement " Takku Liguey" de Diakhao rendent un vibrant hommage au président du mouvement les "Vrais Patriotes"

À travers un grand rassemblement, le Groupement des femmes Takkyu Liguey de Diakhao (Thiès) s’activant dans la transformation et la vente de produits locaux, a tenu à rendre un vibrant hommage au président du mouvement les Vrais Patriotes, M. Boubacar Ly.



Les femmes de Diakhao ont ainsi décidé de rendre hommage à M. Ly pour services rendus à la communauté notamment à leur groupement. En effet, il leur a permis, de même que 6 autres groupements, de se former dans la fabrication de l'eau de javel.

et la mise en vente de leurs produits. Dans la foulée, une autre session de formation a été annoncée en saponification et la transformation des fruits et légumes.



De leur côté, la présidente Mme Badjène Guèye et les autres membres du groupement, ont décerné un satisfecit à leur bienfaiteur avant de saluer son engagement à accompagner les thièssois dans la matérialisation de la politique de développement dans la Cité du rail. Les femmes se sont aussi engagées à l'accompagner dans sa mission visant à mettre Thiès sur les rails de l'émergence...