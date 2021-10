Thiès / Rentrée des classes 2021-2022 : Lancement opération nettoiement national de 1.000 écoles publiques pour un « Ubi tey Jang Tey »

À quelques jours de la rentrée des classes 2021-2022, une vaste opération de nettoiement de plusieurs salles de classe a été organisée dans la cité du rail. Les autorités ont lancé cette opération nationale de nettoiement de 1000 salles de classes pour un "Ubi tey Jang Tey" à l'école élémentaire de Sant Yalla située au sud-est de la cité du rail.



Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, du ministre de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement, Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla et les autorités administratives et locales ont pris part à cette vaste opération pour les apprenants du Sénégal.



À rappeler que cette vaste opération se déroule dans un cadre de renforcement de collaboration entre le ministère de l’éducation nationale et celui de l’Urbanisme, de l’hygiène publique et du cadre de vie qui, à travers l’Union de coordination et de gestion des déchets (UCG), a toujours appuyé ces actions de nettoiement des écoles, à la veille de chaque rentrée des classes.



D'après le maire de ville, Talla Sylla, "une collaboration parfaite de tous les jours entre l'UCG et la mairie de ville nous permet de gagner le combat contre l'insalubrité".



Une initiative qui entre en droite ligne avec la culture de la propreté tel que le souhaite le gouvernement du Sénégal. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow a également saisi cette tribune pour remercier l'UCG avant de faire remarquer qu'à travers ce programme, 1300 emplois pour les jeunes seront créés pour participer à l'effort de guerre contre l'insalubrité...