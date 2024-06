Thiès/ Marche pacifique des travailleurs des collectivités territoriales: " Cela fait plus de 2 ans que nous courons derrière ce qui nous revient de droit"( Mouhamed Ndiaye, SG)

Dans le cadre d'une marche pacifique, les travailleurs des collectivités territoriales de la région de Thiès ( Mbour, Thiès et Tivaouane), se sont donné rendez-vous à Thiès Ville. " Nous sommes venus ici dans le cadre d'un plan d'actions national qui vise à exhorter l'Etat du Sénégal à appliquer sans délai les dispositions de l'article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, relatif au statut général des agents des collectivités territoriales", a déclaré Mouhamed Ndiaye, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la mairie Ville de Thiès.



Parmi leurs revendications, l'on peut citer " l'augmentation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales par hiérarchie ( A,B, C, D, E), la revalorisation du point indiciaire de 51,43 à 56,43, la hausse des primes de santé aux travailleurs des collectivités territoriales exerçant dans les structures sanitaires..."



" Cela fait plus de 2 ans que nous courons derrière ce qui nous revient de droit, mais jusque là apparemment notre message tombe dans l'oreille d'un sourd. Et aujourd'hui plus que jamais, ces vaillants travailleurs municipaux sont déterminés à faire face afin que justice puisse être rendue...Et comme vous le constatez, c'est deux années de lutte, d'amertume et de désarroi qui ont causé d'énormes préjustices aux travailleurs... J'en profite pour lancer un appel à l'association des maires du sénégal de manifester plus de solidarité vis-à-vis des agents qui sont dans les collectivités territoriales", a-t-il ajouté.



Les travailleurs des collectivités territoriales de Thiès ont rappelé à l'État sa promesse électorale qui est de les aider à décanter cette situation...