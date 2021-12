Le leader du mouvement "Espoir de la jeunesse" Babacar Mbengue dit "Sope Naby 2" a organisé un grand meeting pour soutenir Yankhoba Diattara tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) pendant ces locales 2022. Ce jeune qui s'active dans le social, compte s'investir pleinement sur fonds propres et à 100 % pour la victoire de BBY au soir du 23 janvier 2022.



En effet, selon Babacar Mbengue "on ne peut pas aspirer gérer les destinées d'un pays et vouloir le mettre à feu et en cendres."



Aussi, estime-t-il, cette nouvelle dynamique du "Mbourok Soow" est bénéfique pour Thiès qui est restée trop longtemps dans l'opposition; Pour finir, il a magnifié les nombreuses actions sociales de son idole Mor Guèye "Sope Naby".