Thiès : Les communicateurs traditionnels de l'APR lancent un appel au Président Macky et à la première dame

Les communicateurs traditionnels de l'APR ont fait face à la presse pour lancer un cri du cœur à l'endroit du Président Sall. Leur engagement derrière le Chef de l'État est sans faille. Mais, selon ces derniers, ils sont souvent laissés en rade sur les nombreuses actions sociales que leur mentor pose dans les autres localités. Ces communicateurs de l'APR réclament plus de respect et sollicitent des billets pour la Mecque, un toit entre autres. D'après, leur coordonnateur, Mamadou Diop, "nous faisons tout notre possible pour soutenir le Président Macky Sall. Nous avons épuisé toutes les voies pour lui rappeler ce que nous voulons et nous sollicitons son soutien".