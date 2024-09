Thiès: Le président du mouvement " Thiès D'abord" apporte son soutien pour la réhabilitation de la Mosquée de Jung

Le président du mouvement Thiès D'abord a encore matérialisé ce week-end son engagement pour le développement communautaire. En effet, Me Habib VITIN s'est rendu à la mosquée de Jung de Thiès où il a fait un don de plusieurs tonnes de ciment et de sable destinés à la réhabilitation de la mosquée. Cette action entre ainsi dans le cadre de la politique du mouvement Thiès D'abord, en soutien aux infrastructures religieuses locales et aux actions de proximité.



La cérémonie a enregistré la présence de l'imam Dème et du grand Serigne, qui ont tous les deux salué cette initiative. De son côté, l'imam de la mosquée a insisté sur le sens de cette action. " Le leader du mouvement Thiès D'abord se distingue par ses actions concrètes qui apportent un réel changement au quotidien des thiessois" a-t-il déclaré.



Pour rappel, le président du mouvement Thiès D'abord intervient dans divers domaines notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, le sport, l’autonomisation des femmes etc. Dans son ambition de briguer la mairie de Thiès, M. Vitin a réagi en ces termes. "

Je suis déterminé à être un maire qui travaille pour son peuple, en offrant des solutions concrètes aux défis quotidiens".



"Nous approuvons son action parce qu'il est toujours là pour aider, pour soutenir et pour construire", ont réagi Omar Dème et Aladji Ngagne Faye. Le président du mouvement Thiès D'abord a aussi présidé la cérémonie de clôture des cours de vacances à l'école Abdel Kader. Des cours qu'il a lui-même financés au profit des potaches.



Ainsi, plus de 300 enfants ont bénéficié de ces cours de vacances, à l'issue desquels une épreuve a été faite par le corps enseignant pour établir une liste de 100 élèves. Ces derniers recevront du Mouvement THIES D'ABORD, chacun un sac scolaire avec des fournitures lors d'une cérémonie prévue le mercredi 2 octobre 2024 à 17 h à l'école Abdel Kader...