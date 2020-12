Thiès : Le Teuggueth Fc passe au second et va croiser le Raja

Le Tfc emboîte le pas au Jaraaf de Dakar en validant son ticket pour le second tour des préliminaires des phases de poules de la Ldc africaine.



Le Teugueth s'est qualifié devant le Gambia Armed Forces (2-0). Après son nul (1-1) à l'aller à Banjul, les rufisquois confirment à Lat Dior. Ainsi, après une première période stérile, les senegalais vont se réveiller. À la 53", sur une rentrée de touche, Serigne Mamour trouve Paul Bassène qui trompe le gardien gambien.



Mieux, le Tfc va se mettre définitivement à l'abri dans le money time avec un second but signé El hadji Omar Fall (2-0).



Entré en cours de jeu, le thiessois scelle définitivement le sort du match. Leader du championnat national (L1) avant l'arrêt du championnat, le Tfc qui participe pour la première fois aux joutes continentales va croiser l'ogre marocain, le Raja de Casablanca au prochain tour.



A noter que la manche aller est prévue les 22 et 23 décembre alors que la manche retour se jouera les 5 et 6 janvier.