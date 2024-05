Thiès: Le Procureur de la République Cheikh Dieng nommé au poste de Directeur de Cabinet du Ministre des Forces Armées Général Birame Diop

Le désormais ex Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès a été nommé au poste de Directeur de Cabinet au ministère de Forces Armées.



Le PR Cheikh Dieng a quitté dernièrement le Parquet de Thiès pour rejoindre Dakar où il a en charge de nouvelles responsabilités.



À l'occasion de l'ouverture de la session thématique sur l'activité de police judiciaire organisée à Thiès, le Procureur général près la Cour d'Appel de Thiès, M. Assane Ndiaye, en avait profité pour féliciter M. Dieng. " Au moment où il s'apprête à nous quitter pour d'autres fonctions qui lui sont conférées au ministère des Forces Armées, je voudrais lui marquer toute mon estime et ma satisfaction pour l'excellente collaboration et le dévouement dont il a fait preuve à mon endroit. Que mes vœux de succès l'accompagnent dans ses nouvelles fonctions".



Pour rappel, le procureur Cheikh Dieng a été aux commandes au Parquet de Kaolack avant de rejoindre celui de Thiès. Son brillant parcours a été vivement salué par ses pairs, les OPJ et les justiciables...