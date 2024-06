Mbour : Interpellation de (cinq )05) individus pour abattage clandestin. Détention d’objets de provenance douteuse et association de malfaiteurs par la Police..

La police de Diamaguene Mbour vient d'interpeller cinq individus. Ceci suite à des dénonciations émanant des populations du quartier Ainoumane pour abattage clandestin. C'est ainsi que les éléments de police du commandant Ablaye Diouf nouvellement installé se sont dépêchés sur les lieux aux fins de vérification. De retour, ils conduisent et mettent à la disposition de leurs supérieurs cinq individus selon les source de Dakaractu Mbour pour abattage clandestin, association de malfaiteurs et détention d’objets de provenance douteuse .



Meissa Diouf, né en 1990 à Toucar, Ibrahima Kane né en 1996 à Mbacké, Amidou Diop né en 2005 à Joal, Madiop Gueye, né en 2009 à Louga, Diery Sene né en 1980 à Mbour tous, ont été trouvés en train de dépecer des chèvres et des moutons dans une maison sans autorisation administrative du service des vétérinaires. Interrogés sur les faits qui leurs sont reprochés , ils ont expliqué que les locaux du vétérinaire sont formés le soir. Toutefois, ils ont reconnu qu’ils ont l’habitude de le faire. Ils ont été mis en garde à vue pour les motifs précités après avis au procureur de la république. L’enquête se poursuit .