Intrants agricoles à Ziguinchor : Oulampane a reçu 50 tonnes d’arachide...

A Ziguinchor, les membres de la commission régionale de supervision, du contrôle et suivi des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles pour la campagne agricole 2024-2025 se sont réunis à la gouvernance afin de statuer sur la mise en place des intrants agricoles dans la région. Jusque-là , seule la commune de Oulampane a reçu 50 tonnes d’arachide, le reste est en attente. Le directeur régional du développement rural sollicite la reconstruction de certains magasins destinés à recevoir les intrants agricoles.



" Il était question de voir les fournisseurs qui ont mis en place les intrants et ce qu’on a noté, c'est qu' il y a qu’une seule mise en place de 50 tonnes d’arachide à Oulampane, tout le reste n’est pas encore mis en place. L’État est en train de remettre les notifications, si on prend le riz, c’est 120 tonnes qui ont été données à l’Entente de Diouloulou.



Ainsi, poursuit-il, " l’information sur les tracteurs était le deuxième point des échanges, parce qu'on a un quota de 18 tracteurs, on a eu que six pour le moment qui sont arrivés. Le gouverneur a instruit de procéder à la présélection. Il faut également construire des magasins car beaucoup ne sont plus opérationnels " a confié Jean Paul BAMPOKY, directeur régional du développement rural de Ziguinchor.