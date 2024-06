Perturbations du service Internet fixe et mobile: Sonatel parle d'incident sur le câble sous-marin ACE

Des lenteurs sont observées sur le service Internet fixe et mobile d 'Orange depuis quelques jours. Sonatel informe son aimable clientèle que cela fait suite à un incident sur le câble sous- marin ACE.



Dans un communiqué exploité par Dakaractu, la Sonatel présente ses excuses à ses clients et annonce la mobilisation de ses équipes. "Nos équipes techniques sont mobilisées et œuvrent avec diligence pour résoudre cette situation dans les plus brefs délais", indique-t-elle.