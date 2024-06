Me Bamba Cissé : « C’est une grosse erreur de sortir le PR du Conseil supérieur de la magistrature ! Sa présence n’est pas politique !

Selon l’avocat Me Bamba Cissé en conférence de presse cet après-midi avoir son confrère du barreau de Paris, Juan Branco, « on doit être dans les principes » concernant la question de la présence du chef de l’Etat au conseil supérieur de la magistrature. Un sujet largement agité ces derniers jours à l’occasion des assises pour la réforme et la modernisation de la justice. « On ne doit pas laisser les gens phagocyter les textes. Même si cela peut être relativisé. On parle de la présence du chef de l'État au CSM mais elle est dans l’organigramme, dans la normalité.



Si cette présence était politique et que le chef de l’Etat aujourd’hui puisse selon son bon vouloir nommer à des postes et faire ce qu’il veut on ne serait pas d’accord. Mais c’est pour éviter aussi le gouvernement des juges » a estimé Me Bamba Cissé qui est persuadé que « c’est une grosse erreur que le président sorte du conseil supérieur de la magistrature ». Il ajoute dans la même perspective que, connaissant le président de la république Bassirou Diomaye Faye, il ne va pas « politiser le CSM ». « Il est dans les rails, c’est un technocrate. Et je le connais bien » a-t-il indiqué.