Mali : Le Sg du Synabel placé en mandat de dépot, les entreprises observent un arrêt de travail à partir de ce jeudi jusqu'au samedi

Le Secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, Hamadoun Bah, a été placé sous mandat de dépôt , hier mercredi 5 juin 2024 par le pôle économique et financier de Bamako. Selon plusieurs sources, il a été arrêté suite à une plainte d’un comité syndical de la banque de la place. Comme arme de combat, les syndicalistes decident d'une gréve de 48h. Ainsi, toutes les banques, assurances, microfinance et entreprises pétrolières connaitront un arret de travail à compter de ce jeudi 06 juin jusqu'au samedi 08 juin 2024. Cela fait suite à une réunion extraordinaire du bureau executif du Synabef tenue, ce mercredi 05 juin 2024.