Thiès : "Je souhaite que Ousmane Sonko soit candidat à la présidentielle 2024 quelle que soit l'issue de son procès en appel et en cassation" (Idrissa Seck)

Comme annoncée presque partout dans la presse, la visite d'Idrissa Seck chez Ousmane Sonko a bel et bien eu lieu. Face à la presse, le leader du parti Rewmi par ailleurs président du CESE, Idrissa Seck affirme s'être, réellement entretenu avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko à son domicile sis à Dakar. D'après Idrissa Seck qui s'est rendu chez Sonko en moto, " je souhaite que Ousmane Sonko soit candidat à la présidentielle 2024 quelle que soit l'issue de son procès en appel".



Pour lui ," selon la Constitution sénégalaise seule trois dossiers peuvent être rejetés par le conseil constitutionnel : une personne qui a moins de 35 ans, une personne sans nationalité sénégalaise et exclusivement, enfin celui qui a déjà fait deux mandats consécutifs". Pour le cas de Sonko, " un personne condamnée par la cour suprême, selon le code électoral.



Poursuivant, le leader de Rewmi dira toujours sur l'affaire Sonko- Adji Sarr : "Comme je l'avais fait, j'ai demandé dans une déclaration à Sonko d'en faire de même : " Qu'il dise jusqu'à l'extinction du soleil personne ne trouvera ma culpabilité". Et d'insister : "Si tu n'as rien fait, dis- le. Si tu as fait, demande pardon". Comme pour dire, selon lui, que l'humanité est la mère de tous les pêchés et l'orgueil la mère de tous les échecs". Et d'ajouter : "ceux qui préservent les dépôts qui leur sont confiés et qui honorent leurs engagements, que les dépôts soient matériels ou immatériels. Et c'est ce qui manque au Sénégal",avant de signaler : "Que les pro-sonko sachent que personne n'a peur de leur leader".