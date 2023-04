Thiès : "Il faut proscrire du champ d'action politique la désacralisation des institutions, la fragilisation de l'unité et de la cohésion sociale" (Abdou Fall)

Lors de la rencontre citoyenne initiée par le Dg de la NSTS, Ibrahima Macodou Fall, le leader du mouvement" And Nawlé" et membre de BBY, Abdou Fall a saisi l'occasion pour revenir sur l'importance de préserver la paix et la stabilité du pays pour l'intérêt des populations et du Sénégal. "Le développement d'un pays passe inéluctablement par l'industrie. Aucun pays ne peut se développer sans une bonne assise industrielle, sans une économie de vie, encore moins sans un minimum énergétique et industriel. Donc il est clair que le socle sur lequel repose tout projet de développement est constitué par l'industrie, l'énergie et les ressources humaines de qualité", appelle-t-il. Cela recoupe, dira-t-il, parfaitement avec le premier pilier du PSE, à savoir la transformation structurelle de l'économie autrement dit, industrialiser le pays. "Je voudrais dire à l'endroit des cadres de Thiès et de toute la population thiessoise de soutenir ses vaillants et braves fils du terroir qui excellent dans ces secteurs pour faire d'eux de véritables champions", soutient-il. Aussi, pour lui, "Ibrahima Macodou Fall est un grand défenseur des valeurs de paix".



Il ajoute que " notre structure se veut un creuset voire un laboratoire d'idée ou d'analyse qui promeut la paix, le respect des valeurs républicaines et la promotion de la démocratie".



Pour se faire, préconise-t-il, il faudra proscrire du champ d'action politique la désacralisation des institutions, la fragilisation de l'unité et la cohésion sociale. En réalité, ce sont les points d'équilibre d'une République".





La responsable Aperiste Maty Senghor Beye, a quant à elle axé son discours sur l'éducation des jeunes afin de les inciter à l'engagement à la citoyenneté. Un rôle qui, selon Maty Senghor Beye, incombe aux femmes.de jouer leur rôle envers les jeunes.



Le président des étudiants de l'université Iba Der Thiam, Khalifa Babacar Sy a pour sa part magnifié cette initiative et compte lui et ses camarades jouer leur partition pour "la défense de la république et de la démocratie pour la paix et la stabilité du Sénégal".