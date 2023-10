Thiès : Habib Niang remet 30 000 parrainages à Boun Abdallah Dionne et invite les jeunes à le soutenir

Le passage du cap des parrainages est impératif pour les candidats à la présidentielle 2024. En marge de la cérémonie de remise de kits scolaires, le leader de "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, a saisi l'occasion pour rappeler à ses militants et sympathisants qu'ils leur faut passer le cap des parrainages pour permettre à leur candidat, Boun Abdallah Dionne de participer à l'élection présidentielle 2024". En présence de son nouveau leader Mouhammad Boun Abdallah, de Lamine Ayssa Fall et d'autres responsables politiques qui ont aussi rejoint l'ancien Premier ministre, Habib Niang a dénoncé le taux de chômage des jeunes qui se rabattent sur les moto taxi Jakarta ou dans la vente de "café Touba" pour joindre les deux bouts. Habib Niang a aussi regretté la façon dont les terrains de

Mbour 4 extension ont été, dit-il, distribués. Il a également remis 30.000 parrainages pour la coalition " Dionne 2024, Dekal Jamm", non sans rappeler que "l'éducation des jeunes et le chômage font partie de leur priorité pour développer le pays. Par ailleurs, il a tenu à inviter les jeunes à soutenir son candidat Boun Abdallah Dionne".