Thiès : "C'est Macky Sall, le candidat du président Idrissa Seck et de Talla Sylla en 2024" (Ousmane Diop)

Les militants et sympathisants du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA) sont à fond dans les préparatifs pour accueillir le Président Macky Sall qui sera à Thiès pour la tenue du 2ème Conseil des ministres décentralisé.



Selon Ousmane Diop, "j'ai suspendu toutes mes activités pour réserver avec mes militants un accueil chaleureux au Président Macky Sall. Surtout que nul n'est sans savoir que le mouvement AWA fait partie des premiers à porter la candidature du Président de la République pour la présidentielle 2024". Nous allons tout faire, dira-t-il, pour travailler à la victoire du candidat de BBY dès le premier tour en 2024.



Ousmane Diop est également d'avis que "aucune décision politique ne devrait être prise à Thiès-Nord sans qu'il en fasse partie." Il poursuit pour signaler qu'il a soutenu beaucoup de leaders politiques dans la cité du rail. " Je ne vais plus accepter de servir d'ascenseur. Les Hommes de Thiès ont une bonne éthique mais c'est le classement qui fait défaut. Nous avons un seul joueur et c'est le Président Macky Sall et nous devons avoir dans chaque quartier des militants qui puissent travailler pour la remobilisation des troupes."

Ousmane Diop a également fait une révélation de taille. "C'est Macky Sall, le candidat du président Idrissa Seck et de Talla Sylla en 2024", a-t-il tenu à faire savoir.

À rappeler que le président de AWA compte débourser 5.000 € pour organiser à Thiès-Nord une grande course de moto-taxi Jakarta.