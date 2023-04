Thiès : Augustin Tine en phase avec la "démarche citoyenne pour la défense de la démocratie et de la république" et avertit...

L'appel au dialogue, à la paix et la stabilité était au cœur des échanges de la rencontre citoyenne et la collecte de signatures pour la "défense de la démocratie et de la république initiée par le Dg de la NSTS, Ibrahima Macodou Fall et de Abdou Fall membre de BBY. Emboîtant le pas de l'ancien PM, Mahammed Boun Abdallah Dionne, l'ancien ministre des forces armées, Augustin Senghor a dénoncé la démarche de l'opposition visant à déstabiliser le pays avant d'appeler à relever les défis de la démocratie. Aussi, estime-t-il, qu'ils sont fiers d'appartenir à un nation qui a fait le choix de réaliser son développement économique et social sous un régime de liberté absolue. Selon lui, "le Sénégal est un pays modèle et de référence reconnu dans le monde entier". Cependant, s'interroge-t-il, beaucoup peinent à s'expliquer l'ampleur de la campagne menée par des forces politiques et des acteurs politiques de la société civile. "L'apparition de courants politiques fâcheux, aux politiques populistes est généralisée aujourd'hui. L'appel à la violence politique, à la subversion et même à la guerre civile, est devenu courant dans le langage des représentants de ce courant qui bénéficient en même temps de tous les privilèges d'un parti légalement reconnu, tout en revendiquant la liberté des choix de la rue et de la violence en lieu et place des urnes et de la démocratie pour la conquête du pouvoir politique. La volonté est manifeste pour les tenants de ce segment de l'opposition sénégalaise d'installer un climat de tension, de violence, et de ko qu'un pays de liberté et de démocratie éprouvé comme le nôtre ne peut accepter. Notre devoir à tous est de veiller à ce que le Sénégal reste cette nation forte de son unité, mais riche de sa diversité", déclare-t-il.

Il a également réitéré son engagement dans ce projet de collecte de signatures pour "la défense de la démocratie et de la république". "Cette même obligation nous incombe de veiller à la protection de nos institutions à la défense de notre État de droit et à la préservation de l'autorité et de la crédibilité de l'État qui est le seul rempart contre toutes les formes d'atteinte à l'intérêt général, la sécurité, et la protection des personnes et des biens, des membres de la société", dira-t-il. Ajoutant que "ce sont toutes ces raisons qui justifient que tous les patriotes et démocrates du Sénégal, ont été particulièrement sensibles à cette initiative dont la portée et les objectifs dépassent les clivages partisans. Votre appel, s'adresse ainsi à tous les sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis démocratiques". Car, dit-il, l'essence de la démocratie, rappelons-le, est d'éloigner la société de tous risques de violence dans la gestion et le traitement des compétitions entre acteurs politiques.



Augustin Tine est d'avis "qu'il va falloir contribuer à la plus large mobilisation citoyenne autour des ambitions de paix, de stabilité, de sécurité, et de développement que nous partageons pour notre pays".