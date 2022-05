Thiès / Aïd El Fitr : Le blasphème et le charlatanisme, deux péchés impardonnables au cœur du sermon de l'imam Babacar Ngom.

Des musulmans de la cité du rail ont célébré la prière de la Korité au terrain "Tound", situé au quartier Mbour 1. Après la prière des deux rakaa, l'imam Babacar Ngom a axé son sermon sur deux thèmes très importants : "Bokalé" (Blasphème) et Njabaar (charlatanisme).



Selon l'Imam Babacar Ngom, le combat spirituel vers l'acceptation de l'unicité de Dieu est un des maillons essentiels pour le musulman. Pour réussir ce combat spirituel, suggère-t-il, il faut éviter le blasphème et le charlatanisme, lesquels selon lui, sont des péchés impardonnables dans l’Islam et devant le créateur. Cependant, l'Imam Babacar Ngom n'a pas manqué de prier pour la paix et la stabilité du pays...