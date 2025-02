Thiès – 36e édition du Gamou de Cheikh Talibouya : Le Khalife Chérif Nehma Aïdara appelle la jeunesse à tourner le dos aux jeux de paris sportifs

La 36e édition du Gamou de Cheikh Talibouya s’est déroulée ce week-end à Thiès.



Le Khalife général des Khadre, Chérif Nehma Aïdara, a profité de cette occasion pour adresser un message fort à la société sénégalaise. Le guide religieux, déplorant la perte de certaines valeurs cardinales, a exhorté hommes et femmes à se détourner du mauvais chemin, notamment de la corruption, de l’hypocrisie, du mensonge et de la méchanceté.



Selon lui, la jeunesse sénégalaise doit se concentrer sur son avenir plutôt que de se laisser entraîner par les jeux de paris sportifs en ligne. Il a souligné que ces pratiques favorisent une addiction précoce et des comportements destructeurs.