Thiaroye: L'accès difficile au marché, un calvaire pour les commerçants.

Situé dans le département de Pikine, le marché de Thiaroye est l'un des plus vieux marchés de la banlieue. Les travaux du TER et autres aménagements dans le cadre de l'assainissement et de la viabilisation, restent toutefois les véritables facteurs qui, aujourd'hui, ont conduit les habitants de la localité et les commerçants à dénoncer ces infrastructures qui rendent l'accès difficile au marché.



Ce matin, la coalition JOTNA s'est rendue dans les lieux pour constater les difficultés que ces habitants vivent. Une visite certes d'information et de constat, mais également de compassion à cette douleur qu'éprouvent les commerçants qui commencent à désespérer.



Les dernières pluies ont provoqué un ralentissement des activités dans le marché parce que les clients ne pouvaient pas avoir facilement accès au marché qui, notons-le, est le point de convergence de toute la banlieue Dakaroise.



Les commerçants ont du donc, profiter de l'occasion pour manifester aux visiteurs, leur désarroi, mais aussi de leur rappeler que c'est dans ce genres de situation que le peuple a le plus besoin de ses hommes politiques pour d'éventuelles solutions.