The Return : La Scenafrik décerne des prix à Huit femmes

En collaboration avec l’Agence sénégalaise de promotion touristique, l’Association Scenafrik a organisé, ce vendredi 19 juillet 2024, la troisième édition de l'événement The Return. Cet évènement qui cherche à promouvoir la culture et la pensée africaine, a mis l’’accent sur les opportunités d’affaires, l’éducation, l’exploration et la guérison.



Au programme, les invités ont fait une visite à Gorée, pour revisiter la culture noire avant de faire leur retour au musée des civilisations noires ou des prix ont été remis à des lauréates.

Selon la présidente de Scenafrik, Rama Ata Gaye, le pansement psychologique est le label de The Return. Il s’agit pour elle de faire revenir les afrodescendants, les reconnecter aux "Africans Born" dans le but de reconstruire l’Afrique. Ainsi, « nous fermons la porte du non-retour qui est un moment très fort pour eux parce que c’est dire vraiment au revoir à tout ce qui est douleur du peuple noir ». À cette occasion, des prix tels que le prix Léopold Sédar Senghor, le Prix de la femme noire femme africaine, et le prix de l’inspiration féminine ont été décernés à huit femmes valeureuses. Elles ont été choisies sur la base de ce qu’elles ont œuvré pour le développement sur la scène africaine.



Quant au directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye, a déclaré que ce projet entre en adéquation avec les missions de l’ASPT qui consistent d’une part à développer l’offre touristique et la promotion de la destination Sénégal, d’où l’accompagnement de cet évènement. Ce dernier a remercié l’initiatrice Rama Ata Gaye pour cette belle initiative qui leur permet aussi de s’adresser à la diaspora.