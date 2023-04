« Tentative d’assassinat » sur sa personne: « Ousmane Sonko confirme et annonce une poursuite judiciaire internationale »

Il y a quelques semaines le patron du parti Pastef informait sur des analyses qui sont faites à l’étranger pour connaître la composition du liquide qui lui avait été versé lors des événements liés au procès du 16 mars dernier. Ousmane Sonko confirme que les analyses font clairement état d’une « tentative d’assassinat » sur sa personne :



« Les résultats de ces analyses nous sont enfin parvenus. Ils confirment bien la tentative d'assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d'une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d'autres » a annoncé le maire de Ziguinchor qui, dans la foulée annonce une suite judiciaire internationale et politique en interne à cette tentative d'assassinat dont, dit-il, il ignore encore toutes les conséquences sur notre santé.