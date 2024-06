Tensions au village de Ndane: 2 personnes convoquées à la gendarmerie de Thiénaba

Après les manifestations de ce matin au village de Ndane et environ ( commune de Thiénaba), Dame Sylla et Talla Diop membres du collectif des spoliés de l'entreprise " Éléphant vert", ont été convoqués cet après-midi à la brigade de proximité de la gendarmerie de Thiénaba.



Présentement, les autres membres dudit collectif se sont mobilisés devant les locaux de la gendarmerie, après s'être rendus chez le khalife pour la libération de leurs deux camarades.



Pour rappel, les populations de Ndane, Keur Assane Lô et les villages environnants ont érigé ce matin des barricades sur la route menant vers l'usine Éléphant vert. Ils ont mis le feu un peu partout afin d'exiger la délocalisation de ladite usine.