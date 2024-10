Tension au Port de Dakar : Le DG Waly Diouf Bodian sur la sellette après le licenciement de trois employés pour un statut WhatsApp qui attise la colère des syndicats

La situation au Port autonome de Dakar est de plus en plus explosive. Selon les informations rapportées par Les Échos, le Directeur général, Waly Diouf Bodian, a récemment pris une décision controversée en licenciant trois employés après qu’ils aient été entendus par le conseil de discipline. Ces licenciements surviennent dans un contexte de tensions grandissantes entre la direction et l’intersyndicale, déjà en émoi après la suspension de centaines de contrats.



Le motif de ces licenciements ? Les trois syndicalistes auraient partagé sur un statut WhatsApp une capture d’écran de la photo de Waly Diouf Bodian, accompagnée d’une allégation selon laquelle il aurait accordé un marché de 24 millions à l’un de ses proches. Cette accusation, jugée inacceptable par la direction, a conduit à une demande d’explications, suivie d’une audition par le conseil de discipline. Malgré le manque de preuves apportées par les syndicalistes, qui ont été incapables de démontrer les allégations, la décision du DG de les licencier a provoqué une onde de choc parmi les employés.



L’intersyndicale a réagi avec véhémence, dénonçant une gestion autoritaire et abusive de Waly Diouf Bodian. Dans un communiqué, les syndicalistes ont déclaré : « Le Port autonome de Dakar traverse une période de crise sans précédent marquée par une gestion autoritaire et abusive de la part de son Directeur général. » Ils dénoncent également une atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, en violation du Code du travail et des règles internes de l’entreprise.



Les syndicats affirment que la mauvaise gouvernance actuelle a des répercussions désastreuses sur le fonctionnement du port, notamment une chute du trafic global de 14 %, ce qui compromet l’économie nationale et la compétitivité du port sur la scène internationale. Face à cette situation, l’intersyndicale exige le départ immédiat de Waly Diouf Bodian et a saisi l’Inspection du travail pour tenter de résoudre cette crise.



En somme, les événements récents au Port autonome de Dakar mettent en lumière une tension palpable entre la direction et les employés, une situation qui pourrait avoir des conséquences significatives sur l’avenir du port et sur l’économie du pays, comme le souligne Les Échos.