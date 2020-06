Télécommunications : Sonatel lance un emprunt obligataire pour 10 millions d’obligations.

Sonatel a procédé ce 17 juin, au lancement de l’emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne dénommé « Sonatel 6,50% 2020-2027 » conformément à son initiative s’inscrivant dans le cadre du financement de son plan d’investissement 2020 au Sénégal, principal marché du groupe Sonatel. L’opération s’est effectuée par visioconférence aux côtés de la Société de Gestion et d’Intermédiation IMPAXIS, mandatée par le groupe comme arrangeur et Chef de file chargé de la préparation et la réalisation de cet emprunt obligataire sur le marché financier régional de l’UMOA.



En effet, l’Assemblée Générale 2020 de l’Emetteur à travers son conseil d’administration, a approuvé le recours à un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dans l’objectif de financer ses investissements dans les infrastructures pour ses opérations au Sénégal.



L’emprunt obligataire d’un montant de 100 milliards FCFA a été ainsi approuvé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour l’émission de 10 000 000 obligations au prix unitaire de 10 000 FCFA. Cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50 % l’an. La période de souscription sera ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020. Un bulletin de souscription est mis à la disposition de tous les intéressés en visitant la page sonatel-bonds.com.



Le programme d’investissement financé par cet emprunt obligataire sera dédié aux investissements sur les infrastructures permettant de soutenir le segment Voix, l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers touchant l’énergie, la Banque, les contenus multimédias entre autres. La démarche entend aussi continuer la modernisation et l’extension du réseau Sonatel tout en renforçant le rôle de pionnier du Groupe Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications.