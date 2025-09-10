Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”


Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”
Un fait divers glaçant a secoué la région de Tambacounda ce 8 septembre. Selon les informations rapportées, un jeune homme souffrant de troubles mentaux a échappé à la vigilance de son père avant de commettre un viol d’une rare violence, en prétendant par la suite “accomplir une mission divine”.
 
Une fugue tragique après un rendez-vous médical
 
L’auteur des faits, Thierno Shakir D., âgé de 22 ans et se présentant comme coiffeur, est suivi depuis plus de deux ans pour des troubles psychiatriques. Ce jour-là, accompagné de son père, il devait honorer un rendez-vous de suivi au centre psychiatrique de Dinkoré, à Tambacounda.
 
Après la consultation, son père, Habibou D., s’est rendu à la pharmacie pour acheter les médicaments prescrits. Mais à sa sortie, il constate avec stupeur que son fils a disparu. Selon des témoins, le jeune homme a tenté de quitter la ville en montant dans un autocar pour Dakar. Rapidement, les responsables du bus, alertés par son état et son incapacité à payer le ticket, l’ont forcé à descendre au niveau du village de Lycounda.
 
L’agression sexuelle au village de Sare Gayo
 
C’est là que la situation a basculé dans l’horreur. Continuant sa route à pied, Thierno Shakir croise Aissatou C., assise au bord de la route dans le village de Sare Gayo, à trois kilomètres de la sortie ouest de Koussanar. Sans hésiter, il se jette sur elle et la contraint à une pénétration sexuelle.
 
Surprise et terrifiée, la victime résiste tout en criant à l’aide. Ses appels sont relayés par un jeune témoin qui, ayant assisté à la scène, court alerter les habitants du village. Ces derniers parviennent à arracher la femme des griffes de son agresseur et à neutraliser ce dernier en attendant l’arrivée de la gendarmerie.
 
Des aveux délirants
 
Arrêté par les éléments de la brigade territoriale de Koussanar et placé en garde à vue, Thierno Shakir D. passe rapidement aux aveux. Devant des enquêteurs médusés, il affirme avoir agi par “curiosité de coucher avec une femme”. Mais ses propos prennent une tournure plus inquiétante encore lorsqu’il déclare être “Adam” et prétend avoir été envoyé pour “accomplir une mission divine”.
 
Déféré au parquet
 
Au terme de sa garde à vue légale, le jeune homme a été déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda.
Mercredi 10 Septembre 2025
