Tambacounda – Le maïs cachait du yamba : Babacar Ndiaye, l’ouvrier devenu cultivateur de chanvre

À Tambacounda, la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) vient de mettre fin à une affaire pour le moins insolite. Derrière une plantation de maïs soigneusement entretenue dans une maison du quartier Plateau, se dissimulait un tout autre type de culture : du chanvre indien. Selon les informations, l’opération menée le 1er octobre a conduit à l’arrestation d’un homme de 47 ans, Babacar Ndiaye, qui se présentait comme simple ouvrier.
Une découverte surprenante dans un domicile
Les enquêteurs de la Brs, agissant sur la base de renseignements, ont effectué une descente dans le domicile du suspect. À leur grande surprise, au milieu des plants de maïs, trois plants de chanvre indien se développaient discrètement. Une culture artisanale mais clairement orientée vers un usage prohibé.
De l’ouvrier au “jardinier du yamba”
Le mis en cause, identifié comme Babacar Ndiaye, n’a pas contesté la présence de la drogue dans sa cour. Se disant ouvrier de profession, il n’a toutefois pas fourni de détails sur la finalité de cette plantation ni sur l’éventuel réseau auquel il pourrait appartenir.
Garde à vue et enquête ouverte
Interpellé sur place, il a été immédiatement placé en garde à vue par la Brigade régionale des stupéfiants. L’enquête devra déterminer si cette culture domestique relevait d’une consommation personnelle ou si elle faisait partie d’un trafic plus structuré.
