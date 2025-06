Tabaski à Massalikoul Jinan : Madické Niang lance un appel solennel à l'unité nationale

Durant la prière solennelle de l'Aïd el-Kébir à la prestigieuse mosquée Massalikoul Jinane, sous la conduite de l'Imam Cheikh Moustapha Mbacké, Madické Niang a prononcé une déclaration passionnée, mêlant spiritualité et politique. Devant une assistance nombreuse et attentive, l'ex-ministre a d'abord exprimé sa gratitude envers Allah, avant de saluer chaleureusement Serigne Mountakha Mbacké, qu'il a qualifié de « symbole vivant de l'unité islamique ». Il a loué son dévouement inlassable pour la paix et l'harmonie au sein de la communauté islamique.



Madické Niang n'a pas limité son propos à la ferveur religieuse du jour. Il a utilisé cette tribune nationale pour délivrer un message fort à l'intention de la classe politique sénégalaise, exhortant à une résurgence patriotique. « Le Sénégal ne devrait pas laisser passer cette opportunité idéale », a-t-il déclaré, faisant référence aux vastes ressources naturelles du pays telles que l'or, le pétrole et le gaz. Selon lui, ces richesses sont vaines sans une stabilité à long terme et une gouvernance œuvrant pour le bien-être du peuple.



Il a également exprimé sa gratitude envers le président Bassirou Diomaye Faye pour l'invitation au dialogue national, réaffirmant sa détermination à être un « militant inlassable de la paix ». Dans un registre sérieux et déterminé, il a appelé les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, à cesser les disputes inutiles : « On peut débattre d'idées, mais jamais contrecarrer la paix. » Son allocution résonne comme une alerte urgente, appelant à placer le Sénégal au-dessus de toute considération partisane.



Madické Niang a déclaré que « Serigne Mountakha m’a donné l'opportunité de jouer un rôle qui me transcende », se positionnant désormais pleinement dévoué à la nation sénégalaise. Son appel, émis du centre spirituel de Dakar, retentit comme un plaidoyer pour l'unité d'un Sénégal rassemblé, pacifié et orienté vers un futur de prospérité commune.