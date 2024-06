Tabaski 2024 : grillages, fourneaux, barbecues et fours, pas encore de rush sur les ventes et les commandes

L’Aïd-el-kébir communément appelé Tabaski ou encore la fête du mouton, est l’un des événements religieux les plus importants du calendrier de la communauté musulmane du Sénégal. Ainsi, à son approche, les musulmans s’activent pour pouvoir vivre un moment festif . Si le mouton est un impératif le jour de l’Aïd-el-kébir, les grillages, les fourneaux, les barbecues et les fours sont tout aussi importants.



À l’approche de la fête du mouton, les pavés, les rues et les routes de la capitale, souvent fréquentés par les automobilistes, sont occupés d’une manière anarchique par des vendeurs d’outils de grillade qui exposent leurs produits. Mais d’où viennent ces grillages, fourneaux, barbecues et fours ?



Direction le quartier Rebeuss, là où la quasi-totalité de ces outils sont fabriqués avec des matériaux de récupération et des tôles. Une fois sur place, le bruit des marteaux, des soudures et des meuleuses animent les ateliers de menuisier métallique et de tôlier. Dans cet endroit qui se trouve au cœur de Dakar, les grillages, fourneaux, barbecues et autres sont à perte de vue. "Il y en a pour toutes les bourses", assurent les ouvriers. les prix des outils de grillade varient entre 2.000 et 80.000 Fcfa.



A quelques jours de cette grande fête religieuse, menuisier métallique, soudeurs et tôliers espèrent s'en mettre plein les poches. Toutefois, la réalité est tout autre.



Les ouvriers de Rebeuss se plaignent du chiffre d'affaires des ventes en baisse à l’heure actuelle. D'aprés eux, les ventes et les commandes étaient plus rentables l'année derniére, comparés à cette année, à la même période. Cependant, ils ont bon espoir que les clients et les revendeurs vont affluer d'ici la semaine prochaine.